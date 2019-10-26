أكد محافظ الحسكة في سوريا جايز حمود الموسى، أن "الأكراد هم العرب وبالعكس"، مشددا على الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب السوري كافة.

وقال الموسى في رسالة للأكراد السوريين، "نحن لهم وهم لنا".

واستشهد ببيتين للشاعر المعروف عمر أبو ريشة في قصيدته "عروس المجد"، والتي يقول فيها:

"لمت الآلام منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب

وإذا بغداد نجوى يثرب فإذا مصر أغاني جلّقٍ".

وشدد المحافظ على أنه "لا وجود لأكراد وعرب في هذا البلد كلهم مواطنون وأنهم أخوتنا جميعا".

المصدر: RT