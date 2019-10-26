 
مباشر

شاحن جوال يحرق منزلا في السعودية

أخبار العالم العربي

شاحن جوال يحرق منزلا في السعودية
Sputnik
صورة أرشيفية لحريق في مبنى سكني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlsu

تسبب حدوث ماس كهربائي، باندلاع النيران في الطابق الثاني من أحد المنازل السكنية، في مدينة تبوك بشمال المملكة العربية السعودية.

وتبين لاحقا، أن الحريق نجم عن شاحن هاتف جوال كان قيد الشحن.

وقالت السلطات المحلية، إن الحريق أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط، بدون أية إصابات. 

وعند وقوع الحادث، كان يتواجد في المنزل 5 أشخاص (امرأتان و3 أطفال)، تمكنت فرق الإنقاذ من إخلائهم بعد إخماد الحريق.

المصدر: عكاظ

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا