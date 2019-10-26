شاحن جوال يحرق منزلا في السعودية

تسبب حدوث ماس كهربائي، باندلاع النيران في الطابق الثاني من أحد المنازل السكنية، في مدينة تبوك بشمال المملكة العربية السعودية.

وتبين لاحقا، أن الحريق نجم عن شاحن هاتف جوال كان قيد الشحن.

وقالت السلطات المحلية، إن الحريق أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط، بدون أية إصابات.

وعند وقوع الحادث، كان يتواجد في المنزل 5 أشخاص (امرأتان و3 أطفال)، تمكنت فرق الإنقاذ من إخلائهم بعد إخماد الحريق.

المصدر: عكاظ