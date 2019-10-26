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الشرطة الروسية بصدد توسيع نطاق دورياتها في سوريا

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الشرطة الروسية بصدد توسيع نطاق دورياتها في سوريا
Sputnik MIKHAIL ALAEDDIN
عربات الشرطة العسكرية الروسية بشمال سوريا
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أعلنت الشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا عن خطط لتوسيع نطاق دورياتها، حتى تصل إلى معبر سيمالكا على الحدود السورية العراقية.

وقال إيفان فولغين، قائد وحدة الشرطة العسكرية الروسية في مدينة القامشلي السورية، إنه من المقرر توسيع منطقة الدوريات الروسية إلى ضعفيها في وقت قريب، لـ"تشمل المناطق شرقي القامشلي حتى بلدة سيمالكا الواقعة على بعد 130 كم عن المدينة باتجاه الموصل العراقية".

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وذكر أن الشرطة العسكرية الروسية قامت اليوم السبت بتسيير دورية جديدة على الحدود السورية التركية إلى الغرب من مدينة القامشلي باتجاه بلدتي عامودا والدرباسية وصولا إلى بلدة مختله، وأن الدورية الروسية قطعت أكثر من 210 كم.

كما زارت الشرطة الروسية معبرا على الحدود مع تركيا على الأطراف الشمالية للقامشلي، عاد إليه حرس الحدود السوري بعد قترة انقطاع دامت 7 سنوات.

المصدر: وكالات

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