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الشرطة العسكرية الروسية تدشن مسارا جديدا لدورياتها على الحدود السورية التركية

أخبار العالم العربي

الشرطة العسكرية الروسية تدشن مسارا جديدا لدورياتها على الحدود السورية التركية
Sputnik
مركبات مصفحة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات أمنية في طريق جديد على الحدود السورية التركية انطلاقا من مدينة القامشلي.

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وجاء في بيان أصدرته الدفاع الروسية اليوم الجمعة: "قام رتل للشرطة العسكرية الروسية في الـ25 من شهر أكتوبر للعام الحالي بدوريات على الحدود السورية التركية سالكا طريقا جديدا"​​​ من القامشلي.

وأوضحت الوزارة أن الطول الإجمالي للمسار الجديد يزيد عن 210 كم.

وأضافت الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات في مناطق محددة بشمال شرق سوريا، وتعمل على تسهيل انسحاب المسلحين الأكراد مع عتادهم إلى خارج الشريط الحدودي الممتد بعمق 30 كم، بموجب الاتفاق الموقع بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، يوم 22 أكتوبر في سوتشي من أجل تسوية الوضع في منطقة عمليات "نبع السلام" التركية.

كما تساعد الشرطة العسكرية الروسية السلطات السورية في توفير الأمن للمواطنين المحليين ودعم النظام العام.

وسبق أن أطلقت الشرطة العسكرية الروسية دورياتها من القامشلي إلى عامودا.

المصدر: تاس



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