 
مباشر

البنتاغون ينوي العودة إلى حقول النفط السورية

أخبار العالم العربي

البنتاغون ينوي العودة إلى حقول النفط السورية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlfk

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أنها تخطط لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجددا بيد تنظيم "داعش".

إقرأ المزيد
سيناتور أمريكي: البنتاغون يعد خطة لحماية المنشآت النفطية في سوريا
سيناتور أمريكي: البنتاغون يعد خطة لحماية المنشآت النفطية في سوريا

وقال أحد مسؤولي وزارة الدفاع في بيان، "أحد أهم المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة مع شركائنا في الحرب ضد تنظيم داعش هو السيطرة على حقول النفط في شرق سوريا، وهي تعد مصدر عائدات رئيسيا لداعش".

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف هويته، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديموقراطية، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددا بيد تنظيم داعش أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار".

وفي سياق متصل أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام أمس الخميس أن البنتاغون يعمل على إعداد خطة لمحاربة "داعش" وحماية المنشآت النفطية في سوريا.

إلى ذلك نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مؤخرا عن مصادر مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى إبقاء مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في شرق سوريا لمحاربة تنظيم "داعش"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في شمال شرق سوريا.

في حين أكدت روسيا ضرورة أن تكون منابع وحقول النفط في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا