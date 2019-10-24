أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام، أن البنتاغون يعمل على إعداد خطة لمحاربة "داعش" وحماية المنشآت النفطية في سوريا.

وقال غراهام للصحفيين عقب لقائه رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم الخميس، إن "هناك خطة تقوم هيئة الأركان العامة بإعدادها، من شأنها أن تعمل باعتقادي، ومن شأنها أن توفر لنا ما نحتاج إليه لمنع عودة "داعش" ومنع إيران من الاستحواذ على النفط ومنع "داعش" من الاستحواذ على النفط".

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وأعرب السيناتور الأمريكي عن حماسه تجاه الخطة، معتبرا أنها "تتجاوب مع أهدافنا الأساسية في سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة "قد تفعل شيئا" من أجل "حماية النفط" في سوريا، لتوفير مداخيل للأكراد. ورجح دخول إحدى الشركات النفطية الأمريكية إلى سوريا.

المصدر: رويترز