صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إحدى الشركات النفطية الأمريكية الكبرى قد تبدأ بالعمل في سوريا من أجل ضمان حصول الأكراد على عائدات نفطية.

وأشار ترامب في معرض حديثه عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، اليوم الاثنين، إلى أنه يريد إبقاء قوة محدودة "لحماية الحقول النفطية".

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وأعاد ترامب إلى الأذهان أنه كان ضد توغل القوات الأمريكية في العراق، مضيفا: "ولكنني قلت دائما: إذا دخلتم، حافظوا على النفط!".

وتابع: "ونحن سنعمل شيئا من أجل الأكراد، لكي تكون عندهم موارد مالية. وربما سنضمن دخول إحدى شركاتنا النفطية الكبيرة ليكون كل شيء على مايرام".

وأضاف أن ذلك سيتيح للأكراد مداخيل لا توجد لديهم حاليا.

المصدر: وكالات





