 
مباشر

ترامب: إحدى الشركات النفطية الأمريكية الكبرى قد تدخل سوريا لمساعدة الأكراد

مال وأعمال

ترامب: إحدى الشركات النفطية الأمريكية الكبرى قد تدخل سوريا لمساعدة الأكراد
Reuters Leah Millis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkmh

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إحدى الشركات النفطية الأمريكية الكبرى قد تبدأ بالعمل في سوريا من أجل ضمان حصول الأكراد على عائدات نفطية.

وأشار ترامب في معرض حديثه عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، اليوم الاثنين، إلى أنه يريد إبقاء قوة محدودة "لحماية الحقول النفطية".

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي: إسرائيل طلبت منا الحفاظ على القوات الأمريكية في سوريا
الرئيس الأمريكي: إسرائيل طلبت منا الحفاظ على القوات الأمريكية في سوريا

وأعاد ترامب إلى الأذهان أنه كان ضد توغل القوات الأمريكية في العراق، مضيفا: "ولكنني قلت دائما: إذا دخلتم، حافظوا على النفط!".

وتابع: "ونحن سنعمل شيئا من أجل الأكراد، لكي تكون عندهم موارد مالية. وربما سنضمن دخول إحدى شركاتنا النفطية الكبيرة ليكون كل شيء على مايرام".

وأضاف أن ذلك سيتيح للأكراد مداخيل لا توجد لديهم حاليا.

المصدر: وكالات



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان