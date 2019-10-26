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حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا

أخبار العالم العربي

حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
القوات الأمريكية التي عادت إلى سوريا
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وثقت عدسة RT اليوم السبت عودة قوات أمريكية إلى شمال شرقي سوريا.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قد ذكر أن رتلا عسكريا أمريكيا دخل عبر معبر الوليد قادما من شمال العراق واتجه نحو النقاط الأمريكية الموجودة في محافظة دير الزور.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بعد أن سحبت واشنطن جزءا من قواتها من سوريا مع شن تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية هناك.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد صرح بأن بلاده ستتخذ إجراءات لتعزيز تواجدها في منطقة دير الزور شرقي سوريا، وستنشر "قوات مؤللة" هناك.

حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT
حصري.. عدسة RT توثق انتشار قوات أمريكية شمال سوريا
RT

المصدر: RT

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