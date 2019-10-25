أعلن مكتب المدعي العام الهولندي الجمعة، أن الشرطة ألقت القبض خلال هذا الأسبوع على قائد مزعوم سابق لجماعة "أحرار الشام"، وهو سوري (29 عاما) للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي لم تكشف عن اسمه الثلاثاء الماضي، في مركز لطالبي اللجوء في شمال البلاد، وهو متهم بجرائم حرب لظهوره في صورة مع جثة مقاتل، وفي صورة أخرى يركل جثة خلال القتال في مدينة حماة في عام 2015.

ووفقا لمكتب المدعي العام، كان المشتبه به في ذلك الوقت "قائدا في جماعة أحرار الشام الإرهابية".

وتقدم المشتبه به إلى مركز طالبي اللجوء الهولندي في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه مسجل من قبل لدى السلطات الألمانية كطالب لجوء لفترة مؤقتة في 2015.

وأمر قاض الجمعة باستمرار حبسه لمدة أسبوعين.

ويقول المدعون الهولنديون، إن "المشتبه به ظهر في مقطع فيديو على يوتيوب وهو يردد هتافات احتفالا بمقتل أعداء ويشير إليهم ككلاب".

المصدر: رويترز