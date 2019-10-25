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الأمم المتحدة: نحو 30 ألف سوري عادوا إلى مناطق تسيطر عليها تركيا منذ بدء "نبع السلام"

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الأمم المتحدة: نحو 30 ألف سوري عادوا إلى مناطق تسيطر عليها تركيا منذ بدء
Reuters KHALIL ASHAWI
جندي تركي مع سكان في تل أبيض
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن عودة نحو 30 ألف نازح سوري إلى مناطق تحت سيطرة القوات التركية بشمال البلاد منذ بدء عملية "نبع السلام".

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي، ينس ليركيه، للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، إنه "حتى 23 أكتوبر... عاد 61.2 ألف شخص إلى مناطقهم، بمن فيهم 32 ألفا إلى محافظة الحسكة و29 ألفا إلى محافظة الرقة".

وأشار المتحدث إلى أن "نحو نصف هؤلاء الأشخاص عادوا إلى المناطق الواقعة حاليا تحت سيطرة القوات التركية، وتحديدا إلى تل أبيض وعين عيسى وسلوك في محافظة الرقة".

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وأضاف أن عدد النازحين بشمال شرقي سوريا كان يبلغ 139 ألف شخص في 23 أكتوبر الجاري، منهم 87 ألف شخص غادروا منازلهم في محافظة الحسكة وأكثر من 35 ألفا في الرقة ونحو 17 ألفا من سكان حلب.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أشارت في وقت سابق إلى أن أكثر من 11 ألف سوري نزحوا باتجاه العراق بعد انطلاق العملية العسكرية التركية بشمال سوريا يوم 9 أكتوبر الجاري.

المصدر: تاس

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