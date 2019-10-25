غزة تبدأ الأحد توزيع أموال المساعدة القطرية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، "البدء في صرف المنحة الأميرية القطرية التي ستشمل 75 ألف عائلة متعففة في غزة. وستنال كل عائلة 100 دولار".

وقالت الوزارة، إن الصرف سيجري عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وستبدأ عملية توزيع هذه المعونة المالية، يوم الأحد المقبل، وستستمر حتى يوم الخميس.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء المستفيدة من هذه المنحة، من خلال رابط وزارة التنمية الاجتماعية، والذي سينشر غدا السبت.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، إن السفير القطري محمد العمادي، سيصل قطاع غزة، وفي جعبته أموال لتوزيعها على 100 ألف عائلة محتاجة، ولتفقد مشاريع اللجنة القطرية في القطاع.

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ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن العمادي سيصل وبحوزته الأموال لتوزيع 100 دولار لكل عائلة، والبالغ عددها 100 ألف عائلة فلسطينية فقيرة بغزة، وللقاء قيادات من حركة "حماس".

المصدر: وكالات