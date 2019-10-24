السفير القطري يتوجه إلى قطاع غزة لتوزيع مساعدات مالية

قالت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، إن السفير القطري محمد العمادي، سيصل قطاع غزة، وفي جعبته أموال لتوزيعها على 100 ألف عائلة محتاجة، ولتفقد مشاريع اللجنة القطرية في القطاع.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه من المتوقع أن يصل العمادي اليوم وبحوزته الأموال لتوزيع 100 دولار لكل عائلة، والبالغ عددها 100 ألف عائلة فلسطينية فقيرة بغزة، وللقاء قيادات من حركة "حماس".

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وقالت مصادر في قطاع غزة، إنه من المقرر أن يحمل العمادي منحة قطرية، ضمن محاولات تثبيت حالة من التهدئة بين "حماس" وإسرائيل.

وفيما يتعلق بتجديد الدفعات العام القادم، قالت وسائل الإعلام المحلية وفقا للمصادر: "لا معلومات حتى اللحظة عن إمكانية تجديد مساعدات الفقراء (الـ 100 دولار) وكذلك سولار محطة توليد الكهرباء والتي ستنتهي مع نهاية العام الجاري".

المصدر: وسائل إعلام