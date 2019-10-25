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وزير المجهرين اللبناني: لا يحق لزعماء المليشيات توجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس عون

أخبار العالم العربي

وزير المجهرين اللبناني: لا يحق لزعماء المليشيات توجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس عون
AFP JOSEPH EID
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أكد الوزير اللبناني لشؤون المهجرين غسان عطا لله، دعمه لقوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة، مستنكرا توجيه الاتهامات في هذا الشأن إلى الرئيس ميشال عون.

وقال عطا الله، في تصريح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: "إننا مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة وقانون استعادة الأموال المنهوبة التي تقدمنا بها ومن يتجرأ فليتفضل معنا بدلا من اتهام الشرفاء بنعوت مرتدة عليه ولا يحق لزعماء الميليشيات الذين أعاثوا الأرض فساداً أن يوجهوا أصابع اتهامهم إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون".

ويشهد لبنان لليوم التاسع على التوالي احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن.

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المصدر: RT

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