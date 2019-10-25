دولتان عربيتان تعلنان دعمهما لمصر في أزمة سد النهضة

عقد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق اليوم اجتماعا ثلاثيا، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز، في العاصمة الأذرية باكو.

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وبحث الوزراء خلال اللقاء العمل الثلاثي الهادف لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث والمصالح العربية، واتفقوا على عقد اللقاء الوزاري القادم في عمان مطلع الشهر المقبل، تحضيرا للقمة الثلاثية المقبلة، على مستوى القادة، المزمع عقدها في بغداد.

وناقش الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب المشتركة على الإرهاب ومستجدات الأزمتين اليمنية والليبية.

وأحاط وزير الخارجية المصري سامح شكري نظريه خلال الاجتماع بالمستجدات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، ومخرجات اللقاء الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سوتشي.

وأكد شكري أن مصر تسعى للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول، وعلى أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق ملزم، وبما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي.

من جانبهما، أكد الوزيران أيمن الصفدي ومحمد الحكيم وقوف الأردن والعراق مع مصر في سعيها لحماية حقوقها المائية وحل الخلاف عبر المفاوضات وفق الشرعية الدولية، وبما يحفظ حقوق الدول.

كما بحث الوزراء التحضيرات لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في 18 الشهر القادم في نيويورك.

المصدر: RT