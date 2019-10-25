أفادت الوكالة السورية للأنباء بقيام مسلحين من المعارضة السورية الموالية لتركيا، باختطاف مجموعة من المدنيين من بلدة المناجير بريف تل تمر في الحسكة.

وأوضحت الوكالة أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى قرية أم اللبن وسط مخاوف الأهالي من ارتكاب مجزرة بحقهم.

وكانت الوكالة السورية أكدت في وقت سابق أن وحدات من الجيش السوري تصدت أمس الخميس لهجوم شنته القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" التركية على قريتي الكوزلية وتل اللبن في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، مضيفة أن قوات "نبع السلام" تكبدت خسائر جراء الاشتباكات.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه الأنباء رغم موافقة أنقرة على تعليق عملية "نبع السلام" التي شنتها ضد المقاتلين الأكراد شرق الفرات في وقت سابق من الشهر الجاري بفضل الاتفاق المبرم في سوتشي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات