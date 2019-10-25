لأول مرة.. التحاق فنانين عراقيين بالمظاهرات

توافد فنانون وممثلون عراقيون اليوم لأول مرة للمشاركة في المظاهرات الشعبية في بغداد والانضمام إلى الحركات الاحتجاجية التي تعمّ البلاد.

ومع الشرارة الأولى لمظاهرات شهدتها العاصمة بغداد شوهد الفنان العراقي جلال كامل والفنانة سناء عبد الرحمن وسط المتظاهرين في بادرة لم تعهدها المظاهرات العراقية سابقا.

وقالت سناء عبد الرحمن: "زيارتي للمتظاهرين في ساحة التحرير لم تكن منة عليهم لأن سعادتي من سعادتهم وحزني من حزنهم".

وأضافت: "هذا أقل ما يمكن أن أقدمه لهؤلاء الشباب الذين أعادوا لنا الكرامة والشهامة والوطن وهم تاج فوق رؤوسنا نتزين به".

وشهد العراق احتجاجات انطلقت من العاصمة بغداد مطلع أكتوبر الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.

المصدر: "رووداو"