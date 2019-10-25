الشرطة العراقية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء

استخدمت القوات الأمنية العراقية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كسروا اليوم الجمعة الحواجز ودخلوا المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة والبعثات الدبلوماسية مقرا لها وسط بغداد.

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وأفاد مصدر امني بأن المئات من المتظاهرين تمكنوا فجر اليوم من دخول المنطقة الخضراء.

وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الكونكريتية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات مطالبين بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.

وأفاد مراسلنا بأن المتظاهرين احتشدوا بأعداد كبيرة في ساحة التحرير وسط العاصمة، وهم يحملون العلم العراقي، وشعارات ويافطات أغلبها حملت عبارة "أريد وطنا"، و"إرحل"، وهتافات وطنية.

يذكر ان القوات الأمنية أغلقت اليوم جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع تجمهر المواطنين الذين يستعدون للتظاهر للمطالبة بفرص عمل وإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد.

ووصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الدعوات لإسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة خارج نطاق الدستور والقانون بـ"المؤامرة".

المصدر: RT