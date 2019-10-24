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وزير الداخلية العراقي للمتظاهرين: موجودون لحمايتكم

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وزير الداخلية العراقي للمتظاهرين: موجودون لحمايتكم
twitter.com/yassenalyasiri
وزير الخارجية العراقي ياسين الياسري يحمل العلم العراقي في ساحة التحرير
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أكد وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، وقوفه إلى جانب منتسبي وزارة الداخلية، مشيرا إلى سعيه لتحقيق كافة مطالبهم المشروعة.

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وقال الياسري: "زرت أبنائي المتظاهرين وسط بغداد، وأكدت لهم أن قواتكم الأمنية موجودة لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم".

وأضاف: "سأقف مع حقوق منتسبي وزارة الداخلية، وأسعى لتحقيق مطالبهم المشروعة، وفي الوقت ذاته لن أسمح بأي تجاوز على المواطن العراقي".

وأشار الوزير العراقي إلى أن الحكومة "تؤمن إيمانا قاطعا بأن واجبنا الوطني يقتضي خدمة واحترام حقوق المواطنين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم في دوائر ومديريات وزارة الداخلية".

وتأتي الاستعدادات الأمنية على وقع التحضير لاستئناف احتجاجات شهدتها العاصمة العراقية وعدد من المحافظات الجنوبية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، تخللتها صدامات مع قوات الأمن وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

المصدر: تويتر ياسين الياسري

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