أكد وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، وقوفه إلى جانب منتسبي وزارة الداخلية، مشيرا إلى سعيه لتحقيق كافة مطالبهم المشروعة.

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وقال الياسري: "زرت أبنائي المتظاهرين وسط بغداد، وأكدت لهم أن قواتكم الأمنية موجودة لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم".

زرت ابنائي المتظاهرين وسط بغداد واكدت لهم ان قواتكم الامنية موجودة لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم #واجبنا_حمايتكمpic.twitter.com/UhaK5VUSw1 — ياسين طاهر الياسري (@yassenalyasiri) 24 октября 2019 г.

وأضاف: "سأقف مع حقوق منتسبي وزارة الداخلية، وأسعى لتحقيق مطالبهم المشروعة، وفي الوقت ذاته لن أسمح بأي تجاوز على المواطن العراقي".

ساقف مع حقوق منتسبي وزارة الداخلية، واسعى لتحقيق مطالبهم المشروعة، وفي نفس الوقت لن اسمح باي تجاوز على المواطن العراقي الذي نؤمن ايمانا قاطعا بان واجبنا الوطني يقتضي خدمته واحترام حقوقه ونُسهل له كل الاجراءات وهو يُراجع دوائر ومديريات وزارة الداخلية. — ياسين طاهر الياسري (@yassenalyasiri) 27 июля 2019 г.

وأشار الوزير العراقي إلى أن الحكومة "تؤمن إيمانا قاطعا بأن واجبنا الوطني يقتضي خدمة واحترام حقوق المواطنين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم في دوائر ومديريات وزارة الداخلية".

وتأتي الاستعدادات الأمنية على وقع التحضير لاستئناف احتجاجات شهدتها العاصمة العراقية وعدد من المحافظات الجنوبية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، تخللتها صدامات مع قوات الأمن وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

المصدر: تويتر ياسين الياسري