مصدر لـ RT: وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يوقع مسودة اتفاق الرياض مع حكومة هادي
Reuters Mohamed al-Sayaghi
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أكد مصدر رسمي لـRT ضمن الوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بالرياض توقيع المسودة الأولى من اتفاق الرياض مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكد المصدر نفسه أن المجلس الانتقالي نجح في التوقيع على "مسودة تخدم قضيتنا وتعزز وثائقنا وهدفنا السياسي".
وأضاف أن الجنوبيين "بدأوا مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون السياسي والعسكري مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي".
وكشف المصدر أن التوقيع الرسمي للاتفاق سيتم خلال أيام بحضور الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.
المصدر: RT
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