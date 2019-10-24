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سوريا.. مقتل شخصين بانفجار لغم في ريف حماة

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سوريا.. مقتل شخصين بانفجار لغم في ريف حماة
Sputnik
عملية البحث عن الألغام - أرشيف
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أعلن المرصد السوري المعارض مقتل شخصين جراء في انفجار لغم من مخلفات الحرب، في محيط قرية العمية شرقي مدينة السلمية بريف حماة الشرقي شمال غرب البلاد.

وأكد المصدر نفسه أنه مع سقوط هاتين الضحيتين يرتفع عدد الذين قتلوا بسبب انفجار ألغام وعبوات، من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية، في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير عام 2019 إلى اليوم، إلى 188 شخصا بينهم 60 امرأة و47 طفلا.

وأضاف المصدر، أن 44 شخصا من القتلى (30 امرأة و5 أطفال) لقوا حتفهم، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في البادية السورية.

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ويؤكد هذا المرصد المعارض، أن 34 عنصرا من الجيش السوري، قتلوا خلال الفترة المذكورة، أثناء مرورهم في مناطق مزروعة بالألغام، أو بعد القبض عليهم من قبل الجماعات المسلحة.

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وتسببت العبوات والألغام أيضا، خلال الفترة المذكورة، بسقوط عشرات الجرحى، غالبيتهم من النساء تراوحت إصابتهن بين الخطيرة والمتوسطة، مع وجود إصابات خفيفة.

المصدر: المرصد السوري

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