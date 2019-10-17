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المرصد السوري: مقتل 416 من قسد والقوات التركية والموالين لها و72 مدنيا خلال "نبع السلام"

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المرصد السوري: مقتل 416 من قسد والقوات التركية والموالين لها و72 مدنيا خلال
Reuters Murad Sezer
أعمدة دخان فوق مدينة رأس العين السورية على الحدود مع تركيا
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قتل 224 من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في معارك يشهدها شمال سوريا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية هناك، حسبما أورد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

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وفي نشرة إخبارية له، أشار "المرصد" وهو مكتب إعلامي مناهض للحكومة السورية، اليوم الخميس، إلى أن عدد القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لأنقرة بلغ 183 قتيلا، منذ إعلان تركيا، في 9 أكتوبر، بدء عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا. 

وتابع أن 9 جنود أتراك لقوا مصرعهم في الاشتباكات والاستهدافات، خلال الفترة نفسها، وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود التركية السورية.

وذكر "المرصد" أن الهجوم التركي المتواصل أسفر عن سقوط 72 مدنيا راحوا ضحية للقذائف العشوائية والقصف والمعارك منذ شن تركيا عمليتها ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، إضافة إلى أكثر من 300 ألف مدني نزحوا من بلداتهم وقراهم، هاربين من عنف المعارك وأعمال القصف.

ووصفت دمشق العملية التركية بـ "العدوان"، فيما واجهت تصرفات أنقرة استنكارا دوليا واسعا.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

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