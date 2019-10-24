ظهور سلاح نادر في الجيش المصري (صورة)

قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، إن الجيش المصري قام بتطوير الجرارات السوفيتية النادرة ATS-59.

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ووفقا للصحيفة ظهرت الجرارات خلال التدريبات العسكرية الأخيرة في المنطقة العسكرية الجنوبية لمصر "رعد-31"، مشيرة إلى أنه تم توريد هذه المعدات لمصر في عهد الاتحاد السوفيتي ولا يتم استخدامها في الوقت الحاضر في أي مكان آخر باستثناء الجيش المصري.

ونوهت بأن الجيش المصري يشغل هذه الجرارات لتخدم في سلاح المدفعية وعلى متنها قاذفات 122 ملم، علما بأنها كانت تستخدم لنقل المعدات والجنود.

وأكدت الصحيفة أنه تم تصنيع هذه الجرارات في أواخر الخمسينيات وبدأ الإنتاج الضخم في عام 1961، حيث يصل وزن الجرار إلى 14000 كغم، ويحمل على المنصة 3000 كيلوغرام.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوة محرك الديزل 300 حصان والسرعة القصوى على الطريق السريع هي 39 كم/ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا