العراق.. سلسلة اغتيالات تطال مسؤولين محليين في ديالى خلال ساعات

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة اغتيالات في محافظة ديالى شرقي العراق، أعقبت اغتيال حارث الربيعي مدير ناحية أبي صيدا على يد صديقه.

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وقال مصدر أمني لـRT: "المحافظة تشهد حالة من الرعب خلال هذه الساعات، وهناك مسلحون يجوبون شوارعها بسيارات سوداء مصفحة، وقاموا بعمليات اغتيال طالت عددا من المسؤولين المحليين ومدنيين".

وأضاف: "بعد اغتيال مدير ناحية أبي صيدا، انتشر هؤلاء وقاموا باغتيال رئيس المجلس البلدي في الناحية سعد الصريوي ونجله وابن عمه، كما اغتالوا مدير دائرة الجنسية العقيد محمد الحميري".

وأشار كذلك إلى "اغتيال شيخ عشيرة اسمه خالد العبيدي ومدني يدعى شهاب الحميري وعدد من المدنيين".

وفرضت السلطات الأمنية في ديالى إثر هذه العمليات، حظرا جزئيا للتجول، ثم بعد أقل من ساعة فرضت حظرا في عموم المحافظة.

المصدر: RT