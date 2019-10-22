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العراق.. مقتل قائد عسكري وعقيد و4 جنود أثناء التصدي لهجوم شنه "داعش" في محافظة صلاح الدين

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العراق.. مقتل قائد عسكري وعقيد و4 جنود أثناء التصدي لهجوم شنه
Reuters
القوات العراقية
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قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة قتلى القوات العراقية في الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" بمنطقة مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، بلغت 6 أشخاص.

وصرح المصدر لـ"السومرية نيوز" بأن الهجوم الذي نفذه داعش، اليوم الثلاثاء، في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، أسفر عن مقتل قائد الفرقة وضابط برتبة عقيد ركن و4 جنود، إضافة إلى إصابة 3 جنود.

وكان مراسل RT في بغداد، قد أفاد بأن قائدا عسكريا بالقوات العراقية لقي مصرعه أثناء التصدي لهجوم شنه تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين، وسط العراق.

وأضاف مراسلنا أن تنظيم "داعش" شن هجوما على قاطع الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، واللواء 17 شرطة اتحادية.

وأشار إلى أن المواجهات مستمرة بين القوات العراقية وعناصر "داعش" قرب سور شناص في قاطع سامراء.

وأكد مصدر أمني مقتل قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي، في هجوم مسلح في ناحية مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، إلى الشمال من بغداد.

المصدر: RT + "السومرية نيوز"

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