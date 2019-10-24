قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين إن الوحدات الكردية بدأت بالانسحاب اليوم الخميس من المناطق الحدودية في سوريا وفق اتفاق سوتشي بين الجانبين التركي والروسي .

وأضاف فيرشينين، "إن المقاتلين الأكراد بدأوا في سحب تشكيلاتهم من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا".

وقال للصحفيين، "يسعدنا أن نلاحظ أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سوتشي يجري تنفيذها .. كل شيء يجري تنفيذه".

وتبنى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء جمعهما في مدينة سوتشي الروسية، مساء الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن خطوات مشتركة بين البلدين لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

وبموجب المذكرة، تدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق المتاخمة لمنطقة عملية "نبع السلام" التركية. وتحدد المذكرة فترة مدتها 150 ساعة، يتعين على "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، أن تنسحب خلالها من منطقة عمقها 30 كلم متاخمة للحدود التركية، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك.

المصدر: نوفوستي