اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس، أن "الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين بات قريبا".

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وأضاف في حديث إلى صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين لإنهاء صراع على السلطة في ميناء عدن الجنوبي وشيك.

من جهة أخرى، رأى الجبير أن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران، بل إن سياسة الضغوط القصوى لا تزال السبيل الوحيد لدفعها إلى طاولة المفاوضات".

وكان مصدر محلي في محافظة عدن أفاد بوصول تعزيزات عسكرية سعودية، منتصف ليلة الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن بجنوب البلاد.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن وكالة "سبوتنيك"، أن عشرات من الجنود السعوديين وصلوا على متن طائرة نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي​​​.

وأضاف أنه من المقرر وصول تعزيزات سعودية إضافية إلى عدن للانتشار بدلا عن القوات الإماراتية التي انسحبت من هناك.

وأشار إلى أن القوات السعودية ستتخذ من معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن، وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) مقرين لها.

وتسلمت قوات سعودية وسودانية الاثنين الماضي مطار عدن الدولي من القوات الإماراتية التي ظلت تديره منذ استعادة التحالف العربي والجيش اليمني مدينة عدن من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في يوليو من العام 2015.

المصدر: "رويترز"+ "سبوتنيك"