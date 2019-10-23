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من هو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي الجديد؟

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من هو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي الجديد؟
RT
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي الجديد
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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف.

والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود، من مواليد العام 1974، كان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير الماضي.

وغداة تعيينه سفيرا في برلين، كشف الأمير السعودي أنه ولد في ألمانيا، إذ خاطب حينها متابعيه على "تويتر" باللغة الألمانية قائلا: "هذه المهمة خاصة جدا بالنسبة لي، لأن ألمانيا البلد الذي ولدت فيه".

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن حنكته السياسية قادته لتولي أرفع المناصب، تارة سفيرا للمملكة، وأخرى كبيرا للمستشارين، ما أهله للجلوس على كرسي وزير الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن تعيين ابن فرحان وزيرا للخارجية، جاء تأكيدا لجهوده السياسية والدولية الكبيرة خلال الفترة الماضية عبر المناصب التي تولاها، حيث بينت أنه نموذج مثالي في الدبلوماسية، وفقا لمراقبين اعتبروه محنكا وسياسيا من الطراز الرفيع.

وشغل الأمير فيصل بن فرحان، منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة بالولايات المتحدة في وقت سابق، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة في "شركة السلام لصناعة الطيران"، ومنصب مستشار في الديوان الملكي، فضلا عن خبرته الإدارية كعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.

وأكدت "عكاظ" أن الوزير الجديد تنتظره العديد من الملفات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: RT + صحيفة "عكاظ" السعودية

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