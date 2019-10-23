ترامب يجري اتصالا مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، الذي وصفه بالشخص "الرائع"، مشيرا إلى تطلعه إلى عقد لقاء معه.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء حول التطورات الأخيرة شمال شرق سوريا: "تحدثت منذ قليل مع مظلوم عبدي، إنه شخص ممتاز. وأعرب عن شكره البالغ على ما فعلته الولايات المتحدة... وأكد أن تنظيم داعش في قبضة محكمة".

وأشار ترامب مع ذلك إلى أن عددا قليلا من مسلحي "داعش" الأسرى تمكنوا من الفرار من سجونهم، لكن تم إلقاء القبض على معظمهم بعد مرور وقت وجيز، وتابع بالقول: "أنقذنا حياة كثير من الأكراد".

من جانبه، قال عبدي، حسبما نقله عنه مدير المكتب الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، عبر "تويتر": "تحدث منذ قليل مع الرئيس ترامب وشرحت له الانتهاكات التي قامت بها تركيا للهدنة التي لم تكن ممكنة دون جهوده العظيمة".

وأضاف عبدي: "نشكر الرئيس ترامب على جهوده الدؤوبة التي أوقفت الهجوم الوحشي من قبل تركيا والفصائل الجهادية على شعبنا".

GEN.Mazloum:

2. We THANK President Trump for his tireless efforts that stopped the brutal Turkish attack and jihadist groups on our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) 23 октября 2019 г.

وأشار عبدي إلى أن الرئيس الأمريكي "وعد بالحفاظ على الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية والدعم طويل الأمد لها في مجالات مختلفة".

ورد ترامب على هذه التصريحات بتغريدة قال فيها: "شكرا لك الجنرال مظلوم على كلماتك اللطيفة ورجولتك. انقل من فضلك أطيب تمنياتي للشعب الكردي، وأتطلع إلى لقائك قريبا".

Thank you General Mazloum for your kind words and courage. Please extend my warmest regards to the Kurdish people. I look forward to seeing you soon. @mustefabali — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 октября 2019 г.

المصدر: وكالات