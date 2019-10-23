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ترامب: سنرفع العقوبات الأمريكية عن تركيا إلا إذا حدث شيء لا يسرني

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترفع العقوبات عن تركيا "إلا إذا حدث شيء لا يسرني".

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض أن بلاده تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على تركيا مستقبلا "في حالة عدم وفائها بالتزاماتها".

وأفاد بأن واشنطن "ستعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار شمال سوريا"، مضيفا أنه "على سوريا وتركيا العمل لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش على الأراضي مجددا".

ولفت ترامب إلى أن والولايات المتحدة ستبقي "عددا قليلا من الجنود الأمريكيين بسوريا في المنطقة التي يوجد فيها النفط"، كما أشاد بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي "يقوم بما هو صائب لبلده".

وفي نفس السياق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها رفعت العقوبات عن وزراء الدفاع والداخلية والطاقة الأتراك.

المصدر: RT

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