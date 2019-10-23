اليمن.. الحوثيون يعلنون تحرير 9 أسرى في عمليتي تبادل مع الجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لـ "أنصار الله" وعضو وفدها المفاوض، في تغريدة على "تويتر" إن "الجماعة حررت 9 من أسراها بعمليتي تبادل في جبهتي الجوف (شمال اليمن) ولحج (جنوب البلاد)"​​​.

وأضاف أن عمليتي التبادل في جبهتي الجوف ولحج، نفذتا عبر وساطة محلية.

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الأربعاء 24/2/1441 الموافق 23/10/2019 تحرير (تسعة) من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعمليتي تبادل في جهتي

(الجوف.. ولحج)عبر وساطة محلية.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) 23 октября 2019 г.

ويأتي ذلك عقب خمسة أيام من إعلان "أنصار الله"، الجمعة الماضية، تحرير 19 من أسراها بصفقة تبادل مع الجيش اليمني في جبهة مأرب شمال شرقي اليمن.

بتوفيق الله وعونه تم اليوم 19/2/1441 الموافق 18/10/2019 تحرير (19) أسيراً من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مأرب

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) 18 октября 2019 г.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت في التاسع من أكتوبر، الإفراج عن 5 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي، سبقتها صفقتان مماثلتان أواخر سبتمبر المنصرم، تضمنتا تحرير 21 من مقاتلي الجماعة عبر أربع عمليات تبادل في جبهات الجوف والساحل الغربي وشبوة.

وخلال العامين الماضيين، نفذ الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، صفقات تبادل أسرى ورفات، عبر وساطات محلية وقبلية، تم خلالها الإفراج عن العشرات من الطرفين.

جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" تبادلتا في ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.

المصدر: وكالات