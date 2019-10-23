اكتشاف كنيسة بيزنطية قرب القدس

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف بقايا كنيسة بيزنطية وسط البلاد تعود إلى القرن السادس ميلادي.

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وأكدت السلطة في بيان "العثور على مجمع يمتد على مساحة 1.2 هكتار خلال حفريات قبيل بناء حي جديد في مدينة بيت شيمش"، غرب مدينة القدس.

وأضافت أن "الفسيفساء الأرضية تعكس موضوعات من الطبيعة، مثل أوراق الشجر والطيور والفواكه، وكذلك عناصر هندسية مع تيجان أعمدة مستوردة".

وأوضحت أن "بناء الكنيسة بدأ خلال عهد الإمبراطور جوستينيان (527-565) وتمت إضافة كنيسة صغيرة لاحقا خلال عهد الإمبراطور تيبريوس قسطنطين الثاني الذي قدم دعما ماليا قويا".

وعثر تحت أرضية الكنيسة على غرفة للدفن مع سلالم منفصلة للوصول إليها والخروج منها، ما يجعلها إحدى الكنائس القليلة مع سرداب سليم تماما.

وقال خبراء الآثار إن الكنيسة كانت مكرسة لـ "شهيد" لم يتمكن الباحثون في الحفريات طوال السنوات الثلاث الماضية من الكشف عن هويته، وتشير النقوش الاستثنائية للهيكل إلى أن هذا الشخص كان "مهما".

المصدر: "أ ف ب"