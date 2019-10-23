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بوتين: سندعم السودان من أجل تطبيع الوضع في البلاد

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستقدم الدعم الضروري للسودان لتطبيع الأوضاع في البلاد، وأن المستثمرين الروس يهتمون بزيادة حضورهم في السودان.

وقال بوتين خلال لقاء مع رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على هامش قمة "روسيا – إفريقيا" في سوتشي، اليوم الأربعاء: "نعتزم مواصلة تقديم كل المساعدة والدعم اللازم لتطبيع الوضع".

وتابع: "سنواصل نهجنا الرامي إلى أن تتسم مواقف المجتمع الدولي، وقبل كل شيء الدول الغربية، إزاء القضية السودانية، بطابع موضوعي وغير متحيز، وأن تقوم على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلاد".

وأشار بوتين إلى أن المستثمرين الروس "يهتمون بزيادة حضورهم (في السودان) ومستعدون لتقديم خبراتهم وقدراتهم التقنية".

وأضاف الرئيس الروسي: "نرى آفاقا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية... والمهمة الرئيسة تتمثل في تنويع تدفق البضائع، الأمر الذي من شأنه أن يضمن نموا ثابتا ومستقرا للتجارة".

المصدر: تاس

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