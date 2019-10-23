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سيناتور أمريكي قلق من الاتفاق الروسي-التركي ويتهم واشنطن بالخيانة

أخبار العالم العربي

سيناتور أمريكي قلق من الاتفاق الروسي-التركي ويتهم واشنطن بالخيانة
Reuters Joshua Roberts
السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ريتشارد بلومنتال
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أعرب السيناتور الأمريكي الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، عن قلقه من الاتفاق الروسي - التركي بخصوص شمالي سوريا، الذي له علاقة بالأكراد، معتبرا سياسة واشنطن تجاه الأكراد "خيانة بغيضة".

وقال بلومنتال في تغريدة على تويتر، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تخلى عن مسؤولية أمريكا وزعامتها. وتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لملء هذا الفراغ. الشراكة الخطيرة بين أردوغان وبوتين، وطرد الأكراد، يجعل خيانتنا مقلقة وبغيضة أكثر".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من توصل الرئيسين بوتين وأردوغان إلى اتفاق جديد بخصوص الأزمة السورية وعملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.

ومن أهم بنود الاتفاق الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية "نبع السلام" الحالية، التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كم، وكذلك إخراج جميع عناصر و"حدات حماية الشعب: الكردية وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.

المصدر: نوفوستي

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