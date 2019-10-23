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الكرملين: إذا لم ينسحب الأكراد من شمالي سوريا سيجدون أنفسهم في مواجهة الجيش التركي

أخبار العالم العربي

الكرملين: إذا لم ينسحب الأكراد من شمالي سوريا سيجدون أنفسهم في مواجهة الجيش التركي
Reuters
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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قال الكرملين إنه في حال لم ينسحب الأكراد من المناطق المتفق عليها (في الاتفاق) بشمالي سوريا، ستضطر الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري للانسحاب، وسيواجهون ضربات الجيش التركي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تخلت عن الأكراد في شمالي سوريا وخانتهم.

ومن بين أهم بنود الاتفاق الروسي - التركي الأخير سيتم في هذا الإطار الحفاظ على الوضع الراهن بمنطقة عملية "نبع السلام"، التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كم.

واعتبارا من الساعة الـ12:00 ظهرا من اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سيدخلان إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عملية نبع السلام، بغية تسهيل إخراج عناصر "ي ب ك" وأسلحتهم حتى عمق 30 كم من الحدود السورية التركية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

المصدر: انترفاكس

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