سعودي يطلق النار بشكل جنوني في حي سكني (فيديو)
Reuters
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أطلق مواطن سعودي النار من سلاح رشاش بشكل جنوني باتجاه منزل في حي سكني بمحافظة حفر الباطن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المواطن الذي وصفت حالته بأنها "غير طبيعية".
#اطلاق_نار_حفر_الباطنpic.twitter.com/aVJGV6X3Lp— صالح بن أحمد (@SalehAlsfir) October 22, 2019
وذكرت شرطة منطقة الشرقية أنها تلقت بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وضبط بحوزته سلاح رشاش، مؤكدة أنه لم يتعرض أحد لأي سوء.
المصدر: وكالات
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