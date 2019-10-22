قالت وزارة الخارجية الروسية إنه من الضروري أن يوضح اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مسألة الإشراف على مناطق إنتاج النفط في شمال سوريا.

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وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، في تصريح صحفي أنه من الضروري أن يتوصل الاجتماع بين الرئيسين المنعقد اليوم في سوتشي، إلى "إيضاح" مسألة الإشراف على المناطق النفطية بشمالي سوريا.

وقال سيرومولوتوف إنه "من الصعب الآن في ظل النزاع المسلح الحديث عن التزامات كل طرف، انتظروا لقاء الرئيس الروسي مع أردوغان في سوتشي، وأعتقد أن المسألة ستتضح بشكل كاف".

تجدر الإشارة إلى أن المناطق النفطية في شمال شرقي سوريا تقع تحت إشراف "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها القوات الأمريكية في المنطقة.

ومنذ بداية العملية العسكرية التركية ضد الأكراد بشمالي سوريا قررت الولايات المتحدة سحب جزء كبير من قواتها، لكن بعد ذلك صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد إبقاء 200 جندي لحراسة المواقع النفطية.

المصدر: انترفاكس