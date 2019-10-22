بوتين: الوضع في سوريا صعب والمشاورات بين روسيا وتركيا مطلوبة للغاية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن الوضع في سوريا صعب والجميع يرى ويدرك ذلك، والمشاورات بين روسيا وتركيا بشأن هذه المسألة ضرورية جدا.

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وأضاف الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره التركي اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي: "الوضع في المنطقة عصيب للغاية، ونحن نرى ونفهم كل شيء، وأعتقد أن لقاءنا اليوم في مكانه، ومشاوراتنا مطلوبة بشدة"​​​.

وأعرب بوتين عن أمله في أن "يلعب مستوى العلاقات الروسية التركية، التي تم تحقيقها والتي بلغت مستوى رفيعا، دورا مثاليا في تسوية جميع المسائل العالقة في المنطقة، وستتيح لنا إيجاد حلول مشتركة للمسائل العالقة لتركيا ولجميع دول المنطقة، وبما فيها مصلحة لكل الأطراف".

بدوره أعرب أردوغان عن أمله في التوصل اليوم إلى اتفاق مفيد لكل الأطراف، وقال "أشكر الرئيس بوتين ... وأعتقد أن هذا اللقاء سيكون مفيدا لبلدينا ولمصالح بلدينا، وهذا اللقاء سيساهم في تعزيز العلاقات والاتصالات بيننا، وأعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم .. هذا اللقاء سيمكننا من البحث بالتفاصيل لجميع المسائل التي نواجهها، ونحن سنواصل عملية نبع السلام".

وكان أردوغان قد صرح أمس الاثنين قبل توجهه إلى مدينة سوتشي، بأن تركيا ليست لديها مطامع في أراضي أي دولة، مؤكدا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة بشأن سوريا بعد اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي بوتين.

المصدر: RT