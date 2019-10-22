الحكومة العراقية لـRT: عبد المهدي سيتخذ قرارات صارمة بحق من أطلق النار على المتظاهرين

أكد سعد الحديثي المُتحدث بإسم رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن الأخير سيصدر قرارات صارمة بحق الذين أطلقوا النار على المتظاهرين.

وقال الحديثي لـRT "سيتخذ القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، قراراته وفقا لنتائج التحقيق، كما أن التحقيق ليس هو الغاية، بل غاية الحكومة الوصول إلى الحقائق ومُحاسبة المقصرين".

وأضاف أن "عبد المهدي تابع بشكل شخصي نتائج التحقيقات، وسيصدر قراراته وفقاً لذلك".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، منتصف الشهر عن تشكيل لجنة تحقيق عليا في الأحداث الدامية التي شهدتها الاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية بداية أكتوبر الحالي.

ووقع خلال الاحتجاجات نحو 120 قتيلا، بينهم عدد قليل من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وأقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

المصدر: RT