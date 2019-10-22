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مسؤول إيراني يشن هجوما عنيفا على الأسرة الحاكمة في البحرين

أخبار العالم العربي

مسؤول إيراني يشن هجوما عنيفا على الأسرة الحاكمة في البحرين
أنباء فارس
المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
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قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، انعقاد مؤتمر المنامة للأمن بمشاركة ممثل "الكيان الإسرائيلي اللامشروع" سيؤدي إلى "نهاية نظام آل خليفة".

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وأضاف عبد اللهيان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":على نظام آل خليفة في البحرين أن يراجع تاريخه القصير ويفكر بمستقبل المنطقة بتعقل .. لا مكان لنظام آل خليفة الصهيوني في مستقبل المنطقة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، دان أمس الاثنين دعوة البحرين وفدا من إسرائيل لحضور مؤتمر الأمن البحري الذي يعقد في عاصمة مملكة البحرين المنامة.

وانطلقت في العاصمة البحرينية، اليوم الاثنين، اجتماعات مجموعة العمل الوزارية حول أمن الملاحة البحرية والجوية في الخليج تنتهي اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

المصدر: RT

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