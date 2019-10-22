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"حزب الله" ينفي علاقته بتظاهرة الدراجات النارية وسط بيروت

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Globallookpress
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نفى "حزب الله" اللبناني في بيان، مساء اليوم الاثنين، علاقته بتظاهرة الدراجات النارية التي نظمت وسط بيروت.

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وأوضحت دائرة العلاقات الإعلامية التابعة للحزب ألا علاقة بتاتا للحزب بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء يوم الإثنين إلى وسط بيروت.

كما نفى المكتب الإعلامي المركزي لـ "حركة أمل" أي علاقة للحركة بمواكب الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدخل الجيش اللبناني لتفريق مظاهرة يقودها دراجون، وتحمل أعلام "حزب الله" و"حركة أمل" في بشارة الخوري ومونو، وسط بيروت.

وجابت مئات الدراجات النارية التي ترفع أعلام "حزب الله" و"حركة أمل" بيروت وذلك بموازاة المظاهرات التي تشهدها ساحتي رياض الصلح والشهداء.

المصدر: وكالات 

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