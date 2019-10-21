طالب المحتجون في لبنان رئيس الوزراء، سعد الحريري، بالرحيل، وذلك رغم إعلان الحكومة موافقتها على بنود الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري للمجلس الوزاري.

وتتزامن مطالبات المحتجين مع إعلان الحريري في كلمة ألقاها بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق بأن المعتصمين يؤكدون على استمرار الاعتصام، لافتا إلى أن الشعارات لم تتغير وتطالب باسقاط الحكومة والنظام برمته.

ويشهد لبنان منذ نحو أسبوع مظاهرات حاشدة في مختلف المدن احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وعلى أداء الحكومة، وقد ارتفعت مطالب المحتجين وتحولت إلى المطالبة برحيل الحكومة.

المصدر: RT