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إعادة الجنسية المصرية لـ 13 مواطنا والموافقة على تجنيس 22 آخرين بجنسيات أخرى

أخبار العالم العربي

إعادة الجنسية المصرية لـ 13 مواطنا والموافقة على تجنيس 22 آخرين بجنسيات أخرى
Reuters
حواز السفر المصري
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قرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، إعادة الجنسية المصرية إلى 13 مواطنا بينهم 5 سيدات، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية.

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ونشر قرار رد الجنسية بجريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية في مصر"، كما نشر قرار بالموافقة على تجنيس 22 مواطنا بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث تجنسوا بالجنسيات الأمريكية والسويسرية والسودانية والإيطالية وغيرها.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

المصدر: وكالات

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