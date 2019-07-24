إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من المواطنين
Reuters Jumana El-Heloueh
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أصدرت وزارة الداخلية في مصر قرارا بالسماح لـ 22 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القرار الموقع من مساعد الوزير، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع إسقاط جنسيتهم المصرية.
وحصل المواطنون على الجنسيات الألمانية والنمساوية والأوكرانية، فيما لم تذكر الجنسيات التي حصل عليها بعض المواطنين.
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
المصدر: مصراوي
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