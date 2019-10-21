قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن روسيا التي تدعو دوما إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، يمكنها أن تساعد في حل النزاع بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

إقرأ المزيد

وأشار وزير الخارجية المصري في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية حول أزمة سد النهضة، إلى أنه: "في هذه الحالة نحن نتحدث عن مصير 245 مليون شخص"، في إشارة إلى عدد السكان الذين يتأثرون من جراء تشييد سد النهضة.

وتابع الوزير: "روسيا دولة كبيرة وقوية تدافع دائما عن احترام مبادئ القانون الدولي، ويمكن لروسيا أن تساعد في ضمان التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ والقواعد، ولروسيا علاقات جيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا".

ونوه بأن من الممكن ممارسة تأثير إيجابي، لتحفيز الأطراف على البحث عن حل عادل يأخذ في الاعتبار مصالح كل من هذه الدول.

وستعقد أول قمة ومنتدى اقتصادي تحت مسمى "روسيا-إفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وقد أكد ما يقرب من 50 دولة إفريقية مشاركتها بالفعل، حيث يرأس القمة رئيسا روسيا فلاديمير بوتين ومصر عبد الفتاح السيسي.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم سد "النهضة" الكبير على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي إطلاقه وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين تقعان في اتجاه مجرى النهر.

المصدر: نوفوستي