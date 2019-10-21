الشارع اللبناني أمام ربع الساعة الأخير!

رجح مراسل RT في لبنان، اليوم الاثنين، أن يزداد عدد المتظاهرين في وسط العاصمة بيروت مع انتهاء جلسة الحكومة، معتبرا أن البلاد أمام "ربع الساعة الأخير" في انتظار موقف الحكومة.

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ولفت إلى أن الشارع اللبناني لا ينظر بجدية إلى قرارات الحكومة، التي أقرت حتى الآن معظم بنود الورقة الإصلاحية، نظرا لتجاربه السابقة مع الحكومات المتعاقبة.

وقال مراسلنا على إن المعتصمين يؤكدون استمرار الاعتصام حتى إسقاط السلطة، لافتا إلى أن الشعارات لم تتغير وهي تطالب باسقاط الحكومة والنظام برمته.

وقال مراسلنا إن ما سيرشح عن الحكومة لن يطمئن الشارع، خصوصا أنه ليس هناك من قيادة ولا توجيه للحراك الشعبي، ما يشي بأن لا بديل عن الحكومة إذا سقطت، وهو بالتالي دليل على أن لبنان يتجه إلى أزمة حتمية.

المصدر: RT