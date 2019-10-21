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الحكومة اللبنانية تقر بنود الورقة الإصلاحية وتناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء

الحكومة اللبنانية توافق على معظم بنود ورقة الحريري الإصلاحية

أخبار العالم العربي

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تزايد عدد المتظاهرين في وسط بيروت، ظهر اليوم، ترقبا لمقررات مجلس الوزراء الذي شارف في هذه الأثناء على الانتهاء من مناقشة الورقة الإصلاحية، التي يؤمل أن تلقى صدى إيجابيا في الشارع.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن أجواء صاخبة رافقت الجلسة الحكومية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، فيما عمد المتظاهرون في مختلف المناطق اللبنانية إلى نصب خيم وسط الشوارع والطرقات إيذانا باستمرار موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ 5 أيام.

من جهة أخرى، قالت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" إن "مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية، ويواصل مناقشة البند الأخير المتعلق بالكهرباء".

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