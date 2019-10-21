وزير الدفاع الأمريكي يوضح مهمة القوات الأمريكية المتبقية في سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بعض القوات الأمريكية المتبقية في سوريا متواجدة حاليا بالقرب من حقول النفط شمال شرقي البلاد لحمايتها من عناصر "داعش" وغيرهم.

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وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين خلال رحلته إلى أفغانستان: " إن إبقاء بعض القوات الأمريكية في أجزاء من شمال شرق سوريا بالقرب من حقول النفط إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية يأتي للحيلولة دون وقوع حقول النفط في يد مسلحي داعش أوغيرهم، وهو أحد الخيارات التي تمت مناقشتها".

وتابع إسبر: "في الوقت الذي يجري فيه حاليا انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، لا يزال بعض منها (القوات) منتشر إلى جانب قوات شريكة "قسد" بالقرب من حقول النفط"، منوها بأنه لم يتم اتخاذ قرار حول ذلك بعد، لكن مهمة البنتاغون كانت النظر في خيارات مختلفة.

يذكر أن واشنطن أعلنت سحب قواتها من شمال شرق سوريا، تدريجيا تزامنا مع شن تركيا عمليتها العسكرية "نبع السلام" في الـ9 من الشهر الجاري، "لتطهير هذه الأراضي من وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها تركيا منظمات إرهابية.

المصدر: وكالات