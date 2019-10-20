الهلال الأحمر الإماراتي يعلق عمل مكاتبه في اليمن

أفاد مراسل RT في اليمن، اليوم الأحد، بأن الهلال الأحمر الإماراتي علق عمل مكاتبة في البلاد وأبلغ موظفيه بانتهاء أعماله هناك.

وأضاف مراسلنا أن إغلاق مكاتب الهلال الأحمر الإماراتي في المناطق الجنوبية يأتي بالتزامن مع قدوم قوات سعودية للمنطقة.

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وتابع قائلا إن القوات السعودية بدأت بالفعل استلام مهام القوات الإماراتية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون وشهود عيان إن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة و"المجلس الانتقالي الجنوبي".

وقال مسؤولان لوكالة "رويترز" إن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن.

وقال 4 موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية و3 حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء.

وتقترب الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات من إبرام اتفاق سينهي المواجهة في عدن، وسيشهد تولي القوات السعودية المسؤولية مؤقتا عن المدينة، حسبما أبلغت "رويترز" 4 مصادر مطلعة على المفاوضات، في وقت سابق.

و"المجلس الانتقالي الجنوبي" جزء من التحالف الذي تدخل في اليمن في مارس 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة، بعد أن طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء، لكن الانفصاليين الذين يريدون الحكم الذاتي في الجنوب سيطروا على مقرات حكومية في عدن خلال شهر أغسطس الماضي.

المصدر: RT + وكالات