ذكر مصدر ميداني محلي أن عدة أرتال من ألوية مدرعة تابعة للجيش السوري توجهت إلى منطقة شرق الفرات، للانتشار في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد: "أرتال من الجيش السوري تتوجه إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة".

وأوضح المصدر الميداني، حسب الوكالة، أن "الأرتال العسكرية مؤلفة من ثلاثة ألوية مدرعة" للقوات الحكومية.

وفي 17 أكتوبر، توصلت تركيا والولايات المتحدة، المتحالفة مع المقاتلين الأكراد في الحرب على "داعش"، عقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق حول نظام وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، ينص على تعليق كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، للانسحاب من منطقة بعمق نحو 32 كيلومترا نحو الجنوب.

وأكد بينس في حينه أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.

واعتبرت السلطات السورية هذه التحركات خرقا لسيادة البلاد، وأرسلت قوات للسيطرة على عدد من المدن والبلدات الكبيرة هناك، بعد التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي ينشط ضمنها المقاتلون الأكراد، بوساطة من الجانب الروسي، وسط زيادة المخاوف من اندلاع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري في ظل الخلافات الحادة بين دمشق وأنقرة.

المصدر: سبوتنيك + وكالات