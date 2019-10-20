"قسد": لم يعد لدينا مقاتلون في رأس العين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية، اليوم الأحد، عن استكمال عملية انسحاب مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، تطبيقا للاتفاق المبرم بينها وأنقرة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، كينو كبرئيل: "في إطار اتفاق الوقف المؤقت للعمليات العسكرية مع الجانب التركي وبواسطة أمريكية، تم اليوم إخلاء مدينة رأس العين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل. حيث لم يعد لدينا أي مقاتلين داخل المدينة".

وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية قد أفادت اليوم بأن القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها سيطرت على رأس العين الواقعة في ريف الحسكة الشمالي الغربي، عقب انسحاب مقاتلي "قسد" منها.

وأبدت "قوات سوريا الديمقراطية" استعدادها للانسحاب من المنطقة الحدودية بطول 120 كلم الممتدة بين رأس العين ومدينة تل أبيض، وبعمق 30 كلم إلى داخل الأراضي السورية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت المبرم بين تركيا والولايات المتحدة.

المصدر: RT+ وكالات